Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach Zahlen und Ausblick auf 2019 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Rückversicherer sei stark in die Vertragserneuerungsrunde gestartet, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei verwies er auf leichte Preissteigerungen und ein starkes Wachstum. Dennoch aber habe das Management das Überschuss-Ziel für 2019 nicht aktualisiert./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 07:26 / GMT

ISIN DE0008402215

