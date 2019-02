Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) hat das Kursziel für den Anlagenbauer Gea Group von 35 auf 28 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2018 bis 2020 leicht gesenkt, schrieb Analyst Max Yates in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die schlechten Nachrichten aus dem November mit Blick auf die Erwartungen an 2019 seien zur genüge im Aktienpreis abgebildet, so dass Gea nun eine gutes Chance-Risiko-Verhältnis biete./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 04:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006602006