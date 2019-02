Mumm kompakt - Konjunkturelle Entwicklung steht auf Messers Schneide

In der Vorwoche kam die Bestätigung, dass der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe auch in Deutschland unter die Schwelle von 50, auf 49,7 Punkte, fiel - und somit auf den schwächsten Wert seit Anfang 2015.

Trotz der leichten Erholung in Frankreich (51,2 Punkte), fiel der Wert für die Eurozone kontinuierlich und erreichte mit 50,5 Punkten den Tiefstand seit Oktober 2014. Dazu passt die deutliche Korrektur der Prognose für das Wirtschaftswachstum Deutschlands in 2019 durch die Bundesregierung von 1,8 auf 1,0 Prozent. Vor diesem Hintergrund kommt den Daten zur Industrieproduktion Deutschlands, Italiens und Frankreichs in dieser Woche besondere Bedeutung zu.

