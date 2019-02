Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mester unterstützt Entscheidung für stabiles Zinsniveau

Loretta J. Mester, Präsidentin der Fed in Cleveland, ist einer Meinung mit der US-Notenbank in der Entscheidung, vorerst die Zinsen nicht weiter zu erhöhen. Der Offenmarktausschuss (FOMC) habe auf seiner Sitzung vergangene Woche eine abwartende Position eingenommen und wolle die Entwicklung nun weiter beobachten, sagte Mester, die in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im FOMC ist.

Australien lässt Leitzins unverändert

Die australische Notenbank hat wie erwartet auf ihrer ersten Sitzung des Jahres die Leitzinsen unverändert gelassen. Gleichzeitig schlug die Reserve Bank of Australia (RBA) optimistische Töne an, wonach ein solides Wirtschaftswachstum und eine fallende Arbeitslosigkeit schließlich zu einer höheren Inflation und Zinsen führen würden. Doch zunächst ließ die RBA den Leitzins bei 1,50 Prozent, wo dieser seit Mitte 2016 verharrt.

Merkel fordert in Diskussion über Huawei Sicherheiten

In der Diskussion über mögliche Risiken bei der Verwendung von Huawei-Produkten für das 5G-Netz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Sicherheiten gefordert. Eine Firma dürfe nicht einfach Daten an den chinesischen Staat weitergeben, sagte Merkel bei einer Diskussion mit Studenten der renommierten Keio-Privatuniversität in Tokio. Es müsse Sicherheiten geben, "wenn man in Deutschland arbeitet, dass der chinesische Staat nicht auf alle Daten aller chinesischen Produkte zugreifen kann".

Deutschland und Japan wollen stärker bei Zukunftstechnologien kooperieren

Deutschland und Japan wollen vor allem bei Zukunftstechnologien noch intensiver zusammenarbeiten. Dies sei entscheidend "für unsere gemeinsame Zukunft, nur durch mehr Kooperationen können wir mehr bewegen und erreichen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum beim deutsch-japanischen Wirtschaftsdialogforum in Tokio.

Merkel am zweiten Tag ihres Japan-Besuchs von Kaiser Akihito empfangen

Am zweiten Tag ihres Japan-Besuchs ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von Kaiser Akihito empfangen worden. Eine Audienz bei dem von den Japanern tief verehrten Staatsoberhaupt gilt als besondere Ehre, die bei weitem nicht jedem ausländischen Staatsgast zuteil wird. Es ist die dritte Audienz Merkels bei dem Kaiser, der am 30. April abdankt.

Von der Leyen pocht trotz angekündigten Sparkurses auf Erhöhung ihres Etats

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) pocht angesichts des von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) angekündigten Sparkurses auf eine Erhöhung ihres Etats. Es stehe die "klare politische Vereinbarung", die Verteidigungsausgaben bis 2025 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, sagte von der Leyen bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga. "Es gibt klare Festlegungen auch im Koalitionsvertrag."

Tunesien verlängert seit 2015 geltenden Ausnahmezustand um weiteren Monat

In Tunesien ist der im Jahr 2015 verhängte Ausnahmezustand erneut um einen Monat verlängert worden. Der Notstand werde bis zum 6. März weiter gelten, teilte das Amt von Präsident Béji Caïd Essebsi mit. Zuvor hatte Essebsi demnach mit dem tunesischen Regierungschef Youssef Chahed und dem Parlamentspräsidenten über den Schritt beraten.

Weißes Haus legt ab 11. März Budgetpläne für 2020 vor

Das Weiße Haus wird voraussichtlich am 11. März die Haushaltsvorschläge des US-Präsidenten für das Fiskaljahr 2020 veröffentlichen, etwa einen Monat später als üblich wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden. Regierungsbeamte teilten dem Parlament mit, dass die Vorschläge in zwei Teilen publiziert werden.

Senat stellt sich gegen Trumps Pläne für Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan

Der US-Senat hat sich mit breiter Mehrheit gegen die Pläne von Präsident Donald Trump für einen Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan gestellt. Eine vom republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell eingereichte Resolution wurde mit einer Mehrheit von 70 zu 26 Stimmen angenommen. Dem Text zufolge könnte ein "übereilter Abzug von US-Truppen" aus beiden Ländern "hart erkämpfte Erfolge und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten" gefährden.

Trump schlägt Kritiker für Weltbank-Spitze vor

US-Präsident Donald Trump will David Malpass für die Führung der Weltbank vorschlagen, einen der schärfsten Kritiker der multinationalen Entwicklungsbank. Offiziell werde Trump die Nominierung am Mittwoch vorschlagen, verlautete aus seiner Regierung. Malpass ist derzeit Abteilungsleiter im US-Finanzministerium und durch seine scharfe Kritik an der Weltbank bekannt geworden, vor allem wegen deren Vergabe von Krediten nach China.

US-Gesandter reist in Vorbereitung auf Trump-Kim-Gipfel nach Pjöngjang

Im Vorfeld des geplanten zweiten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un reist der US-Sondergesandte Stephen Biegun nach Pjöngjang. Der Diplomat werde am Mittwoch in die nordkoreanische Hauptstadt reisen, teilte das US-Außenministerium mit.

USA begrüßen Anerkennung Guaidós als Interimsstaatschef durch EU-Länder

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Anerkennung des venezolanischen Oppositionspolitikers Juan Guaidó als Übergangspräsidenten durch mehrere EU-Staaten begrüßt. Pompeo forderte alle anderen Länder auf, es ihnen nachzutun. Sie sollten außerdem die Anstrengungen des Parlaments in Caracas für die "Rückkehr einer verfassungsmäßigen Demokratie in Venezuela" unterstützen, erklärte der Außenminister.

Venezuelas Präsident Maduro weist Aufruf der Lima-Gruppe als "widerlich" zurück

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat einen Aufruf der sogenannten Lima-Gruppe für einen Regierungswechsel in seinem Land als "widerlich und lächerlich" zurückgewiesen. "Man weiß nicht, ob man lachen oder kotzen soll", sagte Maduro in Caracas über eine Erklärung der Staatengruppe aus lateinamerikanischen Ländern und Kanada. Jede ihrer Forderungen sei "verrückter als die andere".

Venezolanische Opposition hält Geberkonferenz in Washington ab

Vertreter des venezolanischen Oppositionspolitikers Juan Guaidó werden in der kommenden Woche in Washington eine internationale Geberkonferenz zugunsten des südamerikanischen Landes abhalten. Die Konferenz am 14. Februar habe zum Ziel, humanitäre Hilfe für Venezuela zu organisieren, teilte die Repräsentanz des Guaidó-Lagers in der US-Hauptstadt mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien Dez Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,4% (PROG: unverändert)

Australien 4Q Einzelhandelsumsatz +0,1% (PROGNOSE: +0,5%)

Philippinen Verbraucherpreise Jan +4,4% gg Vorjahr (PROG +4,6%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Jan +4,4% gg Vorjahr

