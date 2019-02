Der DAX tut sich aktuell schwer in die Gänge zu kommen. Gestern schloss er nahezu unverändert. In den USA sieht es anders aus. Die US-Indizes legten kräftig zu.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Alphabet, Tesla, Infineon, Wirecard, SAP und H&M. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.