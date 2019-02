von Tim Schäfer, Euro am SonntagFür Verunsicherung sorgt die Abspaltung der Rechte am Spiel "Destiny" an dessen Entwickler Bungie. Beide Firmen gehen nach zehn Jahren Zusammenarbeit getrennte Wege. Activision erhält eine Ausgleichszahlung. Anfang Januar wechselte Finanzvorstand Spencer Neumann zu Netflix. Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...