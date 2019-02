Die britische Investmentbank Barclays hat Sunrise Communications von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 90 Franken gesenkt. Die Abstufung sei Folge möglichen erhöhten Wettbewerbsdrucks am Schweizer Markt, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das begrenze einerseits das Potenzial der Aktie, erhöhe aber zugleich die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0267291224

AXC0128 2019-02-05/09:52