Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Januar trotz des 35-tägigen Schließung der meisten Regierungsbehörden in den USA am Freitag überraschend zulegen konnte, stellt sich die Frage, ob heute auch das Pendant für den Dienstleistungssektor eine ähnliche Reaktion zeigen wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...