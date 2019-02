Das Analysehaus RBC hat Hannover Rück nach Zahlen und einem Ausblick auf 2019 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Zahlen für 2018 hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Stark nannte er vor allem die Vertragserneuerungen mit Preiserhöhungen bei zugleich ausgeweitetem Geschäft. Die unverändert bestätigten Jahresziele hält er zugleich für konservativ. Zum Dividendenziel von 5,00 Euro je Aktie für 2018 indes schrieb Hossain, dass dieses ihn etwas enttäuscht habe. Der Konsens liege bei 5,30 Euro je Aktie./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 02:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 02:22 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-02-05/09:55

ISIN: DE0008402215