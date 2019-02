Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Umsatz des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens habe im vierten Quartal leicht enttäuscht, das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) liege aber im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte der Markt seine Annahmen für 2019 nun leicht zurückschrauben. Bisher lägen die durchschnittlichen Umsatzerwartungen am oberen Ende der Unternehmensziele, beim EPS sogar noch etwas darüber. Grundsätzlich sprach der Analyst aber von einer beeindruckenden Wachstumsgeschichte bei Qiagen./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 17:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-02-05/10:08

ISIN: NL0012169213