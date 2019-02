Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal seien besser als prognostiziert ausgefallen wegen besserer Margen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das zweite Geschäftsquartal sei wie erwartet schwach. Alles in allem könnte jetzt eine kleine Senkung der Konsensus-Schätzungen fürs Gesamtjahr folgen./stk/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 07:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

