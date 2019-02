FRANKFURT (Dow Jones)--Chinesische Investoren kommen in Europa immer seltener zum Zug: Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Übernahmen und Unternehmensbeteiligungen europaweit um 21 Prozent auf 196 zurück, das Investitionsvolumen schrumpfte sogar um 46 Prozent auf 31,2 Milliarden US-Dollar, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY ermittelt hat.

Auch in Deutschland sei ein deutlicher Rückgang verzeichnet worden. Die Zahl der Zukäufe und Beteiligungen sank von 54 auf 35. Damit wurde hierzulande eine Transaktion mehr durchgeführt als in Großbritannien. Beide Länder bleiben damit die beliebtesten Investitionsziele chinesischer Investoren in Europa.

Auch das meiste Geld floss nach Deutschland: Insgesamt 10,7 Milliarden US-Dollar haben chinesische Unternehmen in Deutschland investiert, ein Rückgang um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der größte Deal in Deutschland war zugleich die größte Transaktion in Europa: der Einstiegs des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler mit einem Volumen von geschätzt 8,9 Milliarden US-Dollar.

