Das »Führen mit Zielen« ist eigentlich ein alter Hut. Bereits 1954 stellte Peter F. Drucker das sogenannte »management by objectives« (MbO) vor. Trotzdem entdecken viele Unternehmen das »Führen mit Zielen« neu - auch solche, in denen es seit Jahrzehnten zu den offiziellen Führungsinstrumenten zählt.

Häufig verstaubte es jedoch nach der Einführung in der Schublade - vor allem, weil in der Praxis oft Postulate übersehen wurden, die mit dem MbO verbunden sind. So zum Beispiel Druckers Annahme: Die mit den Mitarbeitern vereinbarten Ziele müssen aus den Zielsetzungen des Gesamtunternehmens abgeleitet werden - auch damit der Sinnzusammenhang erkennbar bleibt.

Ziel: Die Mitarbeiter integrieren

Drucker war zudem überzeugt: Mit dem MbO können die Mitarbeiter in die Geschäftsprozesse integriert werden. Sind sie in das Formulieren der Ziele involviert, engagieren sie sich stärker für ihr Erreichen - sofern sie die nötigen Handlungs- und Entscheidungsspielräume haben.

Auch dieses Postulat beachteten zahlreiche Führungskräfte nicht. Häufig nutzten sie ihr Wissen um die Ziele als eine Art Geheimwissen, um ihre Position zu legitimieren. Und ließen sie ihre Mitarbeiter an ihrem Wissen teilhaben, dann taten sie dies primär, um deren Leistung zu kontrollieren. Dadurch verkam das »Führen mit Zielen« zu einem Formalismus, weil ihm das partnerschaftlich-kooperative Element fehlte.

Ziel: die Entwicklung der Mitarbeiter fördern

Dieser Umgang mit dem Thema Zielvereinbarung ist falsch. Denn: Wird das »Führen mit Zielen« als Kontrollinstrument missbraucht, geht ...

