Zwei Artikel der Financial Times mit schweren Betrugsvorwürfen gegen eine Wirecard-Tochter in Asien haben den Aktienkurs des Zahlungsabwicklers in der vergangenen Woche um über 35 Prozent einbrechen lassen. Trotz - oder vielleicht gerade wegen - der Turbulenzen trauen die Analysten dem DAX-Aufsteiger jetzt aber mehr Kurspotenzial zu als allen anderen Aktien im HDAX.

