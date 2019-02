Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Kronberg im Taunus (pta010/05.02.2019/10:00) - (05.02.2019): Die Value Management & Research AG, kurz VMR AG, hat ihre Barkapitalerhöhung vollständig platziert.



Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von 399.998 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 2.606.590,00 gegen Bareinlagen um EUR 399.998,00 auf EUR 3.006.588,00 erhöht. Sämtliche Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 2,50 je Aktie platziert. Somit fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,0 Mio. zu. Die Transaktion wird von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG begleitet.



65 % der neuen Aktien wurden von bestehenden Aktionären gezeichnet. Im Rahmen der anschließenden Privatplatzierung konnten langfristig orientierte Investoren aus der Finanzbranche neu zum Aktionärskreis hinzugewonnen werden.



Eugen Fleck, Vorstand der VMR AG: "Die erfolgreiche Vollplatzierung unserer Barkapitalerhöhung erfreut mich sehr, denn es wird deutlich, wie sehr die strategische Erweiterung um den Bereich Advisory bestehende Aktionäre überzeugt und bei neuen Aktionären das Interesse für unser Unternehmen weckt."



Value Management & Research AG Der Vorstand



