Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im Januar erstmals seit vier Monaten an Dynamik gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 53,0 Punkte von 51,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Damit werde ein "solides Wachstum" signalisiert, teilte das Institut mit. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 53,1 Punkte berichtet worden.

Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg im Januar auf 52,1 Zähler von 51,6 im Vormonat.

"Erstmals seit vier Monaten nahm das Wachstum im Servicesektor zum Jahresauftakt wieder an Fahrt auf, wenngleich der nahezu stagnierende Auftragseingang einen Schatten auf die Umfrageergebnisse warf", kommentierte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "Ein deutlicher Rückgang der Neuaufträge aus dem Ausland zeugte von der nachlassenden globalen Nachfrage, von der sowohl Hersteller als auch Dienstleister betroffen waren."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2019 04:05 ET (09:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.