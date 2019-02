Das Programm würdigt Personen aus über 30 Ländern und 150 Firmen, deren Sitecore-Expertise zu mehr Innovation und digitalem Wandel beiträgt.



München (ots/PRNewswire) - Sitecore®, der weltweit führende Anbieter von Customer-Experience-Management-Software, gab die "Sitecore Most Valuable Professionals" ("MVP") des Jahres 2019 bekannt. Die Sitecore-MVP-Auszeichnung 2019 - das Programm existiert seit 13 Jahren - würdigte 315 herausragende Professionals der weltweiten Sitecore-Community mit über 12.000 zertifizierten Entwicklern und über 20.000 aktiven Community-Teilnehmern. Sitecore MVPs stammen aus über 30 Ländern und 150 Unternehmen, die ihr Fachwissen über Sitecore-Produkte aktiv teilen, um so die Kundenzufriedenheit in der Zukunft zu verbessern und den unternehmerischen Wandel voranzutreiben.



"MVPs sind herausragende Führungskräfte, deren außergewöhnliche Begeisterung für die Sitecore-Plattform über ihre eigenen Leistungen hinausgeht. Sie inspirieren andere in der gesamten Sitecore-Community, ihr volles Potenzial auszuschöpfen,", sagt Paige O'Neill, Chief Marketing Officer bei Sitecore. "Mit großer Freude danken wir den MVP für ihren Einsatz zugunsten der Sitecore-Community. Sie vermitteln Anderen ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Dies spielt für den Erfolg unserer Kunden eine integrale Rolle und verschafft uns enorm wertvolles Feedback für die Entwicklung und Verbesserung der Sitecore-Technologien."



Die Sitecore MVP-Auszeichnung wird jedes Jahr an Personen vergeben, die aufgrund ihrer technischen Expertise, der Beherrschung der Sitecore-Plattform und der freiwilligen Verpflichtung zum Wissensaustausch mit Sitecore-Partnern, Kunden und Interessenten im vergangenen Jahr von Sitecore als Experten angesehen werden. Nominiert von früher ernannten MVP oder Mitarbeitern Sitecores, durchlaufen die MVP-Kandidaten einen umfassenden Prüfungsprozess, in dem die Qualität und der Einfluss der Beiträge der Nominierten abgewogen werden. Ebenso arbeiten MVPs direkt mit den Sitecore-Produktteams zusammen und erhalten oft erweiterte Informationen über Sitecore-Produkt-Roadmaps und kommende Funktionen, so dass sie direktes, unabhängiges Feedback basierend auf ihren Erfahrungen aus der Praxis geben können.



2019 hat Sitecore 186 Technologie-MVP, 37 Strategie-MVP, 18 Commerce-MVP und 74 "Ambassandor"-MVP ausgezeichnet, die zusammen die große Vielfalt an Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründen der Sitecore-Community verkörpern. Die komplette Liste der Sitecore-MVP für 2019 ist unter mvp.sitecore.com aufrufbar.



"Die Sitecore-Community ist dafür bekannt, ein Ort zu sein, an dem Mitglieder problemlos zusammenarbeiten und von der Vision und dem technischen Wissen Anderer profitieren können", so Pieter Brinkman, Senior Director of Technical Marketing bei Sitecore. "Im Rahmen dieser Community setzen MVPs den Standard für hervorragende Produktkompetenz, Begeisterung und die Bereitschaft, Zeit und Energie zu investieren. Sie helfen Kunden und Partnern, die volle Leistungsfähigkeit der Sitecore-Plattform zu nutzen. Ihre Beiträge werden sehr geschätzt, denn die Leidenschaft unserer MVPs ist entscheidend für den anhaltenden Erfolg des Sitecore-Netzwerkes."



