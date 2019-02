Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn weiter verschlechtert, allerdings weniger stark als zunächst gedacht. Wie das Forschungsinstitut Markit am Dienstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Januar auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Der Indikator, der auf einer Unternehmensumfrage basiert, fiel im Monatsvergleich um 0,1 Punkte auf 51,0 Zähler. In einer Erstschätzung hatte Markit einen stärkeren Rückgang auf 50,7 Punkte ermittelt.

In der Eurozone trübte sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe ein, während sie im Dienstleistungssektor stagnierte. In den vier größten Euroländern ist die Stimmung in Italien am schlechtesten. Dort liegen die Kennziffern für die Industrie und die Dienstleister in einem Bereich, der auf wirtschaftlich Schrumpfung schließen lässt. Die italienische Wirtschaft ist nach offiziellen Daten bereits im zweiten Halbjahr 2018 in die Rezession gerutscht.

In Deutschland und Frankreich entwickelten sich die Indikatoren uneinheitlich. In Spanien liegen sie unter den vier großen Euroländern am höchsten. Spanien weist von den vier Ländern auch das mit Abstand stärkste Wirtschaftswachstum auf. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch, hat sich in den vergangenen Jahren aber stark verringert.

"Die Eurozone ist ohne Schwung ins Jahr 2019 gestartet", fasste Markit-Chefökonom Chris Williamson die Umfrageergebnisse zusammen. Es sei mit einem Quartalswachstum von lediglich 0,1 Prozent zu rechnen. "Was als eine von der Industrie und den Exporten ausgehende Abkühlung begann, hat in zunehmendem Maße auch den Servicesektor erfasst", sagte Willamson. Allem Anschein nach gehe es konjunkturell auf breiter Front bergab.

^Region/Index Januar Prognose Januar Vormonat

(final) (vorl)

EURORAUM

Gesamt 51,0 50,7 50,7 51,1

Verarb. Gew. 50,5 50,5 50,5 51,4

Dienste 51,2 50,8 50,8 51,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 49,7 49,9 49,9 51,5

Dienste 53,0 53,1 53,1 51,8

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,2 51,2 51,2 49,7

Dienste 47,8 47,5 47,5 49,0

ITALIEN

Verarb. Gew. 47,8 48,8 --- 49,2

Dienste 49,7 50,0 --- 50,5

SPANIEN

Verarb. Gew. 52,4 50,5 --- 51,1

Dienste 54,7 53,0 --- 54,0°

(in Punkten)

