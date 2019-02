Nach dem bereits furiosen Jahresauftakt (wir berichteten) gewinnt das NBC-Portfolio weiter massiv an Wert hinzu. Die Entwicklung schreitet dabei exakt so voran, wie sie die Experten des No Brainer Clubs erwartet haben.

Mit der Aktie von Celldex Therapeutics (WKN: A0RA0S) wurde zuletzt die dritte No Brainer-Coverage mit überragendem Erfolg abgeschlossen. Seit ihrem Dezembertief konnte die Aktie einen zwischenzeitlichen Wertzuwachs von +321% verbuchen. Wir hatten in unserer NBC-Ausgabe vom 20. Dezember einen "Mega-Rebound" der Aktie zum Jahresbeginn angekündigt. Fakt ist: Bis dato wurde noch keine einzige NBC-Coverage ohne hohe Kursgewinne auf den ersten Kaufkurs nach Empfehlung beendet. So ...

