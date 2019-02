Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Wirecard nach der Erklärungsoffensive im Zusammenhang mit den Singapur-Vorwürfen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Wirecard habe sich in der bisher stärksten Form gegen die von der "Financial Times" berichteten Vorwürfe zur Wehr gesetzt, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wirecard habe auch viele Details dazu genannt und den tatsächlichen Vorgang in Singapur als "Nicht-Thema" bezeichnet. Wenn man dies im Kopf behalte, sei Wirecard einer attraktivsten "Investment-Gelegenheiten" im Sektor./stk/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 05:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-02-05/11:07

ISIN: DE0007472060