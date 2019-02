Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Metalcorp Group S.A., ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, konnte auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2018 wie prognostiziert ihre Konzern-Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahr steigern, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...