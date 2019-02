Newark (www.anleihencheck.de) - Das rasante globale Wirtschaftswachstum dürfte im Jahr 2019 zu einem moderateren Wachstumstempo zurückkehren, so Dr. Nathan Sheets, Chief Economist und Head of Global Macroeconomic Research bei PGIM Fixed Income.Dabei handle es sich womöglich vielmehr um einen Normalisierungsprozess, als um einen Grund zur Besorgnis. "Wir gehen derzeit davon aus, dass sich das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2019 einpendeln und stabilisieren wird", sage Nathan Sheets, Chief Economist and Head of Global Marcoeconomic Research bei PGIM Fixed Income. "Das verhältnismäßige Abschwächen der Wirtschaft lässt bei manchen Marktteilnehmern Sorge aufkommen, dass die seit Langem anhaltende Expansion allmählich in ihren letzten Zügen steckt. Wir vertreten jedoch aktuell die Meinung, dass die USA, der Euroraum, Japan und China im Jahr 2019 dennoch eine solide Performance vorweisen könnten." ...

