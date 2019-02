Unterföhring (ots) - Bester Super Bowl aller Zeiten auf ProSieben: Die Liveübertragung des 53. Super Bowls aus Atlanta erzielte im Schnitt herausragende 43,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und liegt damit deutlich über den Werten bei der Premiere auf ProSieben im letzten Jahr (39,6 Prozent) und dem bislang besten Super Bowl in SAT.1 (43,5 Prozent am 7.2.2016).



Bis zu 54,1 Prozent verfolgten im vierten Quarter die Abwehrschlacht mit dem 13:3-Sieg der New England Patriots gegen die Los Angeles Rams. Insgesamt sahen durchschnittlich 1,92 Millionen Football-Fans (TV und Stream auf sämtlichen Plattformen) in der Nacht von Sonntag, 3. Februar, auf Montag, 4. Februar 2019, das von Jan Stecker, Björn Werner und Patrick Esume kommentierte Football-Spiel mit dem sechsten Titel für den Quarterback-GOAT Tom Brady und die Patriots.



Saison-Rekord für "ran Football":



ProSieben MAXX erreichte mit 4,4 Prozent Marktanteil (14-49J) im Schnitt die beste NFL-Saison seit Start 2015. Daniel Rosemann, ProSieben- und ProSieben MAXX-Senderchef: "American Football boomt auf ProSieben MAXX und ProSieben. Der Superbowl 2019 hat auf ProSieben im Vergleich zum Vorjahr ordentlich zulegen können. Um 66 Prozent konnte ProSieben MAXX die Marktanteile der NFL-Übertragungen im Vergleich zur letzten Saison steigern. Auf ProSieben freuen wir uns über ein Wachstum von 35 Prozent für die Übertragungen aller Spiele vor dem Super Bowl."



Zunahme der digitalen Nutzung:



Die Online-Abrufe rund um die NFL auf ran.de wurden in der vergangenen Saison (September 2018 bis Februar 2019) um zehn Prozent gesteigert.



