Die RPA-Strategie "People1st" von Softomotive ist eine völlig neue Art der robotergesteuerten Prozessautomatisierung, bei der die Innovationen vollständig in der Hand der Personen liegen, die über das Wissen, die Fertigkeiten und das Verständnis verfügen, um die geeignetsten Aufgaben und Prozesse für die Automatisierung auszuwählen denjenigen, die die Arbeit ausführen. In einer Welt von "People1st" ist jeder ein "Citizen Developer".

Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) wird in der Geschäftswelt immer wichtiger, als neue Möglichkeit zur Beschleunigung der Digitalisierung, Verbesserung der Produktivität und Verringerung von Kosten und Fehleranfälligkeit. In einer globalen Studie unter knapp 600 Unternehmen fand Softomotive heraus, dass etwa die Hälfte sich mit RPA beschäftigen und die andere Hälfte bereits Schritte in Richtung RPA unternommen haben. Doch aufgrund einiger grundlegender Probleme wie versteckter Kosten, der Schwierigkeit, die Dynamik beizubehalten, sobald leicht identifizierbare Prozesse automatisiert sind, oder mangelnder Mitarbeiterbeteiligung wurde das volle Potenzial der RPA bisher noch nicht ausgeschöpft.

Die RPA-Strategie "People1st" von Softomotive ist eine völlig neue Art der RPA-Umsetzung, die dem Endbenutzer die Entscheidungsgewalt in die Hände legt. Die neue Strategie umfasst drei Phasen:

- Innovation zur Befähigung der Allgemeinheit und Leistungssteigerung durch Zusammenarbeit.

- Inkubation zum Herausfiltern und Fördern der besten Ergebnisse aus der Innovationsphase.

- Implementierung zur Skalierung bewährter Vorgehensweisen.

In den ersten beiden Phasen liegt der grundlegende Unterschied zwischen einer People1st-Strategie und der herkömmlichen Denkweise zu RPA, die bisher zu viel versprochen und zu wenig geleistet hat.

"Eine People1st-Strategie der Prozessautomatisierung legt die Macht der Innovation ganz in die Hände derjenigen, die am besten wissen, was nötig ist und wie es gemacht wird denjenigen, die die eigentliche Arbeit machen. In einer Welt von People1st ist jeder ein "Citizen Developer", weil er am besten weiß, was funktioniert und was nicht", so Marios Stavropoulos, CEO und Mitbegründer von Softomotive.

Die Softomotive People1st-Strategie basiert auf einem neuen RPA-Geschäftsmodell, das auf diesen drei Phasen aufbaut.

Jede Phase wird in verschiedene Schritte eingeteilt, so dass ein 7-stufiger Plan zur Umsetzung der neuen Strategie entsteht.

Marios Stavropoulos weiter: "Unsere People1st-Strategie stellt die herkömmliche Denkweise zu RPA auf den Kopf. Indem sie die Macht in die Hände eines Citizen Developers legt, vermeidet sie unnötig hohe Vorlaufkosten, verringert die Projektrisiken, stößt Innovationen an und beschleunigt die Amortisierung. Dadurch wird es die nächste Produktivitätsrevolution anstoßen."

Um mehr über die Softomotive People 1st-Strategie für RPA und das neue Geschäftsmodell zu erfahren, laden Sie den Executive Guide oder den Practitioner's Guide herunter. Weitere Informationen zur People 1st-Strategie finden Sie unter: www.softomotive.com/People-1st-Approach.

Über Softomotive

Softomotive ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für robotergesteuerte Prozessautomatisierung, dem über 8000 Unternehmen weltweit vertrauen.

Softomotive ermöglicht eine reibungslose Umstellung auf RPA in kleinen Schritten, schnelle Lernfortschritte sowie eine nahtlose Skalierung. Dies trägt dazu bei, das gesamte Projektrisiko zu senken und hohe Vorlaufkosten zu vermeiden, also Aspekte, welche die Erzielung eines positiven ROI deutlich erschweren könnten.

WinAutomation ist die weltbeste Desktop-Automatisierungslösung für die Erstellung von Softwarerobotern auf einer leistungsfähigen, robusten und bedienfreundlichen Windows-Plattform. Die Desktop-Version zur schnelleren Erarbeitung und Erstellung von Prozessen kann einfach auf jedem Computer installiert werden.

ProcessRobot ist eine führende RPA-Unternehmensplattform mit Sicherheit und Kontrollen auf Unternehmensebene, Automatisierung von Prozessen, die wahlweise nach dem Top-Down- oder People1st Bottom-Up-Ansatz generiert werden.

