Finanzkennzahlen 2018 - die Metalcorp Group S.A. liefert vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 und kann wie prognostiziert ihre Konzern-Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahr steigern. Das Unternehmen profitiert weiterhin von seiner dienstleistungsorientierten Geschäftsstrategie sowie seiner Produktdiversifikation.

INFO: Die Metalcorp Group ist als Dienstleister zum Handel mit Stahl- und Nichteisen-Produkten tätig. Daneben werden eigene Produktionsstätten, die das Kerngeschäft unterstützen, betrieben.

EBIT steigt auf 33,7 Mio. Euro

So konnte das vorläufige Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 32,2 Millionen Euro in 2017 auf 34,9 Millionen Euro in 2018 verbessert werden. Das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 33,7 Millionen Euro (Vorjahr: ...

