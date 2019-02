Für Letzteren plädierte eindeutig und eindringlich Frank-Peter Ritsche. Der Project Director bei Thyssenkrupp IS und Gründer des Anlagenbau-Netzwerks Project-Team stellte dem Anlagenbau ein verheerendes Zeugnis aus: sinkende Aufträge, abnehmende Produktivität und hinkende Digitalisierung. Die Lösung, die er den staunenden Branchenvertretern präsentierte, ist ebenso revolutionär wie herausfordernd: Die Investitionsausgaben müssen um 50 % nach unten. Das aktuelle Geschäftsmodell hingegen sei vergleichbar mit der Titanic - deren Schicksal ist bekannt.

Wandel ist möglich - und eine große Chance

Die gute Nachricht: Wer sich geschickt und klug anpasst, kann nicht nur den Untergang vermeiden, sondern sogar gestärkt aus der Situation hervorgehen. Wie ein Anlagenbauer erfolgreich mit einem tiefgreifenden Wandel des Marktumfeldes umgehen kann, zeigte Dr. Christian Bergins von Mitsubishi Hitachi Power Systems. Sein Unternehmen ist ein klassischer Kraftwerksbauer und steht bei vielen für Kohle - ein Geschäftsfeld also, das seit der Energiewende als "Dinosauriertechnologie" verschrien ist. "Der Neubau ist vorbei, gute Geschäfte sind jetzt vielleicht noch möglich im Bereich Rauchgasreinigung." Aber auch hier ist das Ende absehbar.

Sich damit abzufinden, ist für Bergins keine Lösung. Stattdessen hat sein Unternehmen neue Geschäftsfelder erschlossen - und sich dabei vor allem unter den sich abzeichnenden großen, globalen Entwicklungen umgeschaut. Diese "Megatrends" identifiziert Bergins im Bereich Energie in sechs Feldern: Energieeffizienz, Digitalisierung, Sektorenkopplung, Dekarbonisierung, erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft. Wenn man als Anlagenbauer mit seinen Lösungen zumindest in einem dieser Felder vorne mitspielt - so die Idee -, steht dem Unternehmen eine rosige Zukunft bevor. Sich gegen diese Trends zu stemmen, sei hingegen "ein Kampf gegen Windmühlen", meint Bergins. Die genannten Megatrends spielen auch in der chemischen Industrie und damit im Chemie-Anlagenbau eine große Rolle. Zu ergänzen wären hier noch demographische Trends - Alterung und Wachstum der Bevölkerung, Urbanisierung - sowie neue Konsummuster wie die zunehmende Nachfrage nach individuelleren oder nachhaltigen Produkten.

Neue Vertragsmodelle: Für den Kunden zählt die Performance

Reicht es ...

