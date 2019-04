Köln (ots) -



Historische Bootsfahrten, Bottertochten und Flüsterboote: Die niederländischen Hansestädte bieten diesen Frühling abwechslungsreiche Wassertouren über die IJssel und das IJsselmeer. Anstatt mit dem Auto erkundet man den mittelalterlichen Charme der Städte vom Wasser aus, wie bereits zur Blütezeit der Hanse im 14. Jahrhundert. Über Tagestouren und Kurztrips warten die Hansestädte darauf entdeckt zu werden.



In Elburg nimmt man die Segel in die Hand



In Elburg am Veluwemeer kann man selbst in Aktion kommen. Auf einem historischen Segelschiff (genannt Botter) kann man seine Fähigkeiten als Segler testen. Es stehen Schiffer und Steuermänner bereit, die die Fahrt durch ihre authentischen Geschichten bereichern und eine unvergessliche und lehrreiche Erinnerung schaffen. Abgeschlossen werden kann der Tag mit einem Besuch im Bottermuseum, wo die Besucher alles über die Fischereigeschichte der Stadt lernen können.



//Weitere Informationen: VVV Elburg, Jufferenstraat 8, 8081 CR Elburg, Tel.: +31 525 - 68 13 41, www.vvvelburg.nl, Juli bis Oktober, Abfahrt um 13.30 und 15.30 Uhr, Erwachsene 10 Euro.



Mit dem Fährmann von Kampen über Flüsse und Seen



In Kampen werden dem Besucher Fahrten mit dem historischen Boot "De Veerman van Kampen" (Der Fährmann von Kampen) geboten: zum Beispiel ein Tagesausflug nach Harderwijk. Um 9.30 Uhr legt das Boot ab und trägt den Besucher flussabwärts entlang großer Industriehäfen, vorbei an kleinen naturbelassenen Inseln. Die Fahrt führt durch Flüsse und Seen, über Aquädukte und unter Brücken. In Harderwijk wartet die "Jacoba van Reijer Dzn", ein Salonboot aus dem Jahr 1925, um den Besucher durch und um die Stadt zu tragen. Wer mehr Zeit in Kampen verbringen möchte, kann sich auf die Kamper Ui(t)dagen freuen. Dies ist ein Sommerfestival, das ab dem 18. Juli fünf Wochen lang jeden Donnerstag die Kamper Innenstadt in ein großes Fest verwandelt.



//Weitere Informationen: De Veerman van Kampen: VVV Kampen, Oudestraat 216, 8261 CA Kampen, Abfahrt 9.30 Uhr, Preise hängen von der gewählten Tour ab, www.deveermanvankampen.nl/ (niederländisch).



Rundfahrt Harderwijk: Veluvia Restaurant, Havendijk 1, 3846 AC Harderwijk, Tel.: + 31 341 701 468, www.veluvia.nl (niederländisch), Abfahrt 13.30 Uhr (in der Hochsaison auch 12 und 15 Uhr), Erwachsene 11 Euro.



Mit dem Flüsterboot durch Zutphen



Die Grachten der Stadt Zutphen können mit einem Flüsterboot erkundet werden. Gekonnt steuern die Fluisteraars (Flüsterer) ihre Boote durch die Berkel (einem Nebenfluss der IJssel) und entlang der Grachten bis Mitten in die Innenstadt. Die Fahrt beginnt und endet beim Steg an der Rijkenhage im Zentrum von Zutphen. Das Boot kann für Einzelfahrten und für Gruppen reserviert werden.



//Mehr Informationen: Fluisterboten Zutphen, Rijkenhage 1, 7201 LP Zutphen, Tel. +31 575 544 510, www.fluisterboot-zutphen.nl/?lang=de, April bis Oktober, Abfahrt um 11, 13 oder 15 Uhr, Erwachsene 6 Euro.



Von Deventer nach Nord und Süd



Deventer kann als Ausgangsstation genutzt werden, von wo aus Besucher entweder Richtung Süden nach Doesburg oder nach Norden Richtung Kampen segeln. Bei einer Bootstour nach Doesburg können Interessierte die dortige Senffabrik besuchen, in welcher der Bauernsenf hergestellt wird, für den die Stadt berühmt ist. Alternativ lohnt es sich die Jahrhunderte alten Festungsmauern anzuschauen. Entscheidet man sich für eine Bootstour nach Kampen, kann man sich auf das historische Einkaufszentrum freuen. Auf der Fahrt wird Kaffee und Kuchen serviert mit einem anschließenden Mittagsbuffet.



// Weitere Informationen: VVV Deventer, Brink 89, 7411 BX Deventer, Tel.: +31 570 710 120, www.deventer.info Rundfahrt Deventer - Doesburg: Abfahrt 10 Uhr, Erwachsene 39 Euro Rundfahrt Deventer - Kampen: Abfahrt 10 Uhr, Erwachsene 45 Euro.



Die niederländischen Hanse



o wie in Deutschland auch, gab es in den Niederlanden verschiedene Städte, die einen Teil der Hanse, einem ganz Europa umfassenden Handelsnetzwerk, ausmachten. Als Amsterdam noch ein kleiner Ort war, waren die neun niederländischen Hansestädte entlang der IJssel die Handelszentren des Landes. Städte wie Zwolle, Kampen, Hattem und Deventer sind gute Beispiele dafür und an den schönen Bauwerken aus dem 14. und 15. Jahrhundert zu erkennen. Die niederländischen Hansestädte haben eine reiche Geschichte, zauberhafte Baudenkmäler und einzigartige Fassaden zu bieten.



Weitere Informationen zu den niederländischen Hansestädten: www.holland-hanse.de



