Schallstadt (ots) - Frauen steuern am häufigsten Bettwäsche, Handtücher und Deko zur ersten gemeinsame Wohnung mit dem Partner bei / Männer sorgen hingegen für die Technik, wie eine repräsentative Umfrage von umzugsauktion.de zeigt / Waschmaschine und Kaffeemaschine schaffen die Deutschen gerne zusammen an



Klassische Rollenverteilung: Welche Gegenstände die Deutschen in die erste gemeinsame Wohnung mitbringen, hängt stark vom Geschlecht ab. Besonders Bettwäsche, Handtücher und Deko-Artikel sind Frauensache. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie von umzugsauktion.de. Jeweils 62 Prozent der deutschen Frauen haben diese beim Zusammenzug mit dem Partner mitgebracht. Auch bei der Einrichtung der Küche haben die Frauen das Sagen: 53 Prozent von ihnen steuern Töpfe und Geschirr bei.



Männer bringen Technik mit



Bei den Männern bringt dagegen nur gut jeder 4. Töpfe, Bettwäsche und Handtücher mit. Ihre Kompetenzen liegen eher bei technischen Geräten. 60 Prozent der männlichen Befragten sind zuständig für die Unterhaltungselektronik in der gemeinsamen Wohnung - wie Fernseher, Spielekonsole oder Stereoanlage. Weitere 59 Prozent haben ihren Computer beim Einzug im Gepäck. Die befragten Frauen sind technisch hingegen nicht so gut ausgestattet - weniger als jede 5. von ihnen hat sich mit eigenen Geräten am gemeinsamen Heimkino beteiligt.



Es gibt aber auch Gegenstände, die erst nach dem Einzug zusammen angeschafft werden oder noch komplett fehlen. So geben 45 Prozent der Deutschen an, dass sie keine Waschmaschine in die erste gemeinsame Wohnung mitgebracht haben. Da viele junge Erwachsene vor dem Zusammenzug mit dem Partner bei den Eltern oder in einer Wohngemeinschaft gelebt haben, benötigen sie bis zum Auszug keine eigene Waschmaschine. Ähnlich sieht es bei kleineren Küchengeräten aus. 45 Prozent der Befragten erklären, dass sie weder Mixer noch Kaffeemaschine oder Toaster in die gemeinsame Wohnung beigesteuert haben. In dieser Hinsicht sind sich Frauen und Männer ausnahmsweise einig.



Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit: http://ots.de/gUsqDD



Für die von umzugsauktion.de beauftragte repräsentative Studie "Umzug 2018" wurden deutschlandweit 1.000 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.



Diese und andere Pressemitteilungen von umzugsauktion.de finden Sie in unserem Pressebereich unter https://www.umzugsauktion.de/presse.



Über umzugsauktion.de:



Umzugsauktion.de ist Deutschlands großes Umzugsportal. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen Beratungen und über 12 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugsauktion.de ist ein Portal der Immowelt Group.



Über die Immowelt Group:



Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für die Immobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind die drei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchten Immobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wie umzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. Zweites Hauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernen Immobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten der Branche zählen. An den neun Standorten arbeiten über 500 Mitarbeiter. An der Immowelt Group ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.



OTS: umzugsauktion.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66690 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66690.rss2



Pressekontakt:



Barbara Schmid +49 911 520 25-808 presse@umzugsauktion.de www.facebook.com/umzugsauktion