Die Umsätze der Einzelhändler in der Eurozone sind im Dezember wie erwartet merklich gesunken. Die Einzelhandelsumsätze seien um 1,6 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Dies war von Experten so erwartet worden. Allerdings waren die Umsätze im November mit revidiert 0,8 Prozent stärker als zunächst ermittelt gestiegen. In einer ersten Schätzung war ein Zuwachs von 0,6 Prozent festgestellt worden.

Im Jahresvergleich stiegen die Einzelhandelsumsätze im Dezember um 0,8 Prozent. Hier war ein Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet worden. Im Vormonat waren die Umsätze um revidierte 1,8 Prozent (zunächst +1,1 Prozent) gestiegen./jsl/bgf/fba

AXC0176 2019-02-05/11:46