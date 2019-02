Zum Schluss des letzten Monats fiel der Kurs von Wirecard schlagartig nach unten, die darauffolgende Gegenbewegung ist aktuell in vollem Gange. Der RSI kam daraufhin wieder aus dem überverkauften Bereich nach oben in den neutralen Bereich zurück. Beim MACD ist das zuletzt aufgetretene Signal ein Verkaufssignal, dieses war wahrscheinlich für einen Teil der Abwärtsbewegung verantwortlich. Bei der Slow Stochastik kommen die beiden Werte aus dem gegenüber liegenden Extrembereich zurück in den neutralen ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...