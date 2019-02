Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet von 1400 auf 1420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Internetkonzerns habe positiv überrascht, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften die Investitionen künftig in stärkerem Maße als notwendig akzeptieren./ag/la

