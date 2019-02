SIG hat in der Nähe des Produktionswerkes im chinesischen Suzhou ein neues Technologiezentrum eröffnet. Das bietet vollkommen neue Möglichkeiten, Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Produktkonzepte und marktreifer Verpackungslösungen zu unterstützen. In dem 17.500 Quadratmeter großen Gebäude wird ein Expertenteam von SIG neue Fülltechnologien entwickeln und herstellen, Testabfüllungen für Kunden durchführen und Schulungen anbieten. Durch die Fokussierung auf Produktinnovation und -differenzierung passt das neue Technologiezentrum perfekt zur Value Proposition von SIG, die darauf ...

