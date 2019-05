Medienmitteilung

Umsetzung der Wachstumsstrategie

Oerlikon eröffnet hochmodernes Innovations- und Fertigungszentrum

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz, und Huntersville, North Carolina, USA - 29. Mai 2019 - Oerlikon, eine globale Anbieterin von Oberflächenlösungen, modernen Werkstoffen und Werkstoffverarbeitung, eröffnet heute im Zuge ihrer amerikanischen Wachstumsstrategie einen USD 55 Millionen teuren Innovationshub mit Fertigungsstätte in Huntersville. Das Zentrum bildet einen Eckpfeiler des additiven Fertigungsgeschäfts von Oerlikon in den USA.

Auf der rund 11 600 m2 grossen Produktionsstätte sind derzeit ca. 60 Mitarbeitende beschäftigt. Das Produktionszentrum für additive Fertigung ist bereits der zweite Standort von Oerlikon in North Carolina. Daneben betreibt der Konzern ein Zentrum für die Produktion von Chemiefaser- und insbesondere Teppichgarnsystemen. Die additive Fertigung nutzt Hightech-Werkzeuge, Prototypenbau sowie 3D-Druck mit Metall und Kunststoff, um Kunden bei der Herstellung neuer Komponenten und der Umgestaltung von Produktionsprozessen zu unterstützen. Mit Hilfe der Additive-Manufacturing-Experten von Oerlikon und unter Einsatz der neuen Technologien können Unternehmen komplexere, leistungsfähigere Bauteile herstellen. Solche Komponenten sind zudem leichter und dauerhafter als herkömmliche Bauteile und reduzieren sowohl logistische Anforderungen als auch die Umweltbelastung.

Oerlikon beschäftigt über 1 300 Mitarbeitende in 18 amerikanischen Bundesstaaten. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, dass es im Lauf der kommenden Jahre seine Präsenz in den USA ausweiten will. Die USD 55 Millionen teure Anlage ist Teil einer Investition in Höhe von USD 400 Millionen, welche Oerlikon in den vergangenen fünf Jahren in den USA getätigt hat. Oerlikon plant, über die kommenden drei Jahre hinweg weitere USD 200 Millionen zu investieren und 400 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Auch das Zentrum in Huntersville wird nach und nach neue Arbeitsplätze schaffen, da bei zunehmender Nachfrage auch mit einer Ausweitung der bestehenden Anlage gerechnet wird.

"Diese Fertigungsstätte ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Investitions- und Wachstumsstrategie", sagte Prof. Dr. Michael Süss, Verwaltungsratspräsident des Oerlikon Konzerns. "Additive Herstellungsverfahren werden die Zukunft der Industriezweige und der industriellen Verfahrenstechniken entscheidend beeinflussen. Wir sind entschlossen, in diesen Geschäftsbereich zu investieren und bei der Industrialisierung dieser Technologie marktführend zu sein."

"In den USA arbeiten wir schon jetzt mit Kunden aus der Luft- und Raumfahrt-, der Automobil- und der medizintechnischen Industrie sowie aus dem Energiesektor. Wir rechnen mit fortgesetztem Wachstum in diesen und anderen Industriebereichen", sagte Dr. Sven Hicken, Head of Additive Manufacturing, Oerlikon. "Wir glauben, dass additive Herstellungsverfahren in vielen Industriezweigen zu völlig neuen Fertigungsabläufen führen werden. Wir freuen uns, dass wir dank unserer Präsenz hier in North Carolina in der Lage sind, unseren Kunden diese Möglichkeiten genauer aufzuzeigen."

Zur Eröffnung werden Gastredner der Regierung von North Carolina sowie aus Washington ebenso erwartet wie rund 200 Kunden, Wissenschaftler, Wirtschaftsführer und Mitarbeitende mit ihren Familien. Als Förderin von Natur- und technischen Wissenschaften, Ingenieurkunst und Mathematik und zum Zeichen ihrer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen wird Oerlikon einen Scheck an einen lokalen Robotikclub überreichen.

