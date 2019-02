Wirecard-Aktien bleiben den zweiten Tag in Folge auf Erholungskurs. Aber Branchenvergleich, Ungewissheit und Kursanalyse legen nahe, dass Anleger besser einen Bogen um die Aktie machen sollten.

Am Dienstag lagen Wirecard-Aktien mit einem Plus von mehr als vier Prozent erneut an der Dax-Spitze, nachdem sie am Montag knapp 14 Prozent zugelegt hatten. Die Aktie des Online-Zahlungsabwicklers war vergangene Woche nach Medienberichten über angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten eines Mitarbeiters abgestürzt. Die Wirecard-Geschäftsführung hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und um Vertrauen geworben.

Der Zahlungsdienstleister wehrt sich seit Tagen mit einer PR-Offensive gegen Berichte der britischen Financial Times und erklärte, bislang keine negativen Auswirkungen auf das tägliche Geschäft erkennen zu können. Seitdem die Zeitung den Vorgang vergangenen Mittwoch ins Rollen brachte, verloren Wirecard-Aktien fast 40 Prozent. Der Konzern war schon vor dem Dax-Einzug im Herbst mehrfach Zielscheibe von Vorwürfen rund um seine Bilanzen.

Bislang keine Belege für Bilanzungereimtheiten

Bei den jüngsten Vorwürfen geht es um kriminelle Geschäfte in Singapur. Die Zeitung hatte einem Wirecard-Mitarbeiter in Singapur vorgeworfen, Konten und Dokumente manipuliert beziehungsweise gefälscht zu haben. Laut Wirecard ging es dabei unter anderem um Umsätze von insgesamt 6,9 Millionen Euro. Die interne Finanzkontrolle habe im Frühjahr 2018 die Singapurer Kanzlei Rajah & Tann eingeschaltet. Laut dem Vorstandschef Markus Braun hat sich jedoch der größte Teil der Vorwürfe quasi in Luft aufgelöst: Die Prüfer hätten für die angeblichen Manipulationen gar keine entsprechenden Kontenbewegungen gefunden. Wirecard habe jedoch "standardmäßig" die Finanzaufsichtsbehörden in Singapur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...