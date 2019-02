Genf (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind durch nachlassende Wachstumsdynamik, verhaltenen Inflationsdruck und eine Verschärfung der US-Geldpolitik geprägt und wir empfehlen zu Beginn von 2019 eine vorsichtige Haltung, die Liquidität, Qualität und Wertpotenziale in den Vordergrund stellt, so Fabrizio Quirighetti, CIO und Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...