Des Moines (www.anleihencheck.de) - Konstruktive Stimmen zur Konjunkturentwicklung in China und den asiatischen Emerging Markets stoßen momentan auf breite Skepsis, so die Experten von Principal Global Investors.Der Handelskrieg und eine restriktivere Geldpolitik, die auf eine Eindämmung des chinesischen Schuldenbergs gezielt habe, würden schwer auf der chinesischen Wirtschaft lasten. Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts habe sich im vierten Quartal 2018 auf 6,4 Prozent verlangsamt - der niedrigste Wert seit 2009. Dennoch zeige sich Seema Shah, Global Investment Strategist bei Principal Global Investors (PGI), weiterhin optimistisch: "Schwellenländerfonds haben im Januar starke Mittelzuflüsse registriert. Vermutlich werden die verschiedenen Maßnahmen zur Konjunkturbelebung seit letztem Juni schließlich zu einer Stabilisierung der chinesischen Konjunktur führen", so Shah. ...

