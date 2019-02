Erfurt (ots) -



Sicherer Umgang im Netz wird immer wichtiger, sodass es dafür einen eigenen Tag gibt: den Safer Internet Day am 5. Februar. Der Aktionstag soll für mehr Sicherheit im Internet sensibilisieren. Wie genau man seine persönlichen Daten im Internet schützen kann, erklärt Moderator Tim Gailus am 9. Februar um 17:45 Uhr im Medienmagazin "Timster" (KiKA).



Jeden, der mit seinem Handy oder Computer im Internet surft, kann es treffen: Bei einem Hackerangriff werden Passwörter geknackt, Bilder geklaut oder private Nachrichten kopiert. Täglich sind im Netz Kriminelle unterwegs, die auf diese Weise Geld verdienen oder einfach nur Schaden anrichten wollen. Keine schöne Vorstellung, aber man kann etwas dagegen tun.



Tim trifft den Hacker Linus Neumann vom Chaos Computer Club, einem deutschen Hacker-Verein. Er nutzt sein Können allerdings nicht, um Schaden anzurichten. Stattdessen hilft er als Internet-Experte Menschen und Firmen, sich zu schützen und Sicherheitslücken in ihren Computern zu schließen. Er zeigt Tim, wie man sicher durch das Netz surft und seine Daten vor Spionen schützt. Im Anschluss an die Sendung beantwortet Linus Neumann Fragen im KiKA-Chat auf kika.de. Außerdem spricht Tim mit dem YouTuber Fabian Siegismund, dessen Account 2017 gehackt wurde.



Jeden Samstag um 17:45 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Tim bei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen der Medienwelt nach und ist zwischen den Sendungen auf kika.de/timster für die jungen Zuschauer erreichbar. Die Folgen des Medienmagazins sind nach Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.



"Timster" ist eine Ko-Produktion der Sender rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Verantwortliche Redakteurin der Sendung "Timster - Hacker: Digitale Diebe" ist Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA).



