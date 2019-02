Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 3100 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller habe im ersten Geschäftshalbjahr mit dem perfekten Wachstumsmix aus Volumina, Preiseffekten und Margen geglänzt - sowohl in den Schwellen- als auch den Industrieländern, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diageo bleibt Olivers Branchenfavorit./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 00:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-02-05/12:27

ISIN: GB0002374006