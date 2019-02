marktEINBLICKE um 12: DAX beendet Ruhepause, Wirecard setzt Höhenflug fort

Nachdem sich der DAX zuletzt eine tagelange Auszeit gegönnt hatte, schießt das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Dienstagmittag um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Als Hilfreich erweisen sich vor allem starke Vorgaben aus den USA.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 11.297 MDAX +0,7% 23.949 TecDAX +1,4% 2.592 SDAX +0,4% 10.590 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.186

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Dabei setzte die Wirecard-Aktie ihre Erholung fort, nachdem in der Vorwoche Berichte der "Financial Times" über das mutmaßliche Fehlverhalten eines Mitarbeiters in Singapur den Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München ordentlich unter Druck gebracht hatten. Im Fokus stand auch Alphabet (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079), nachdem die Google-Muttergesellschaft Quartalsergebnisse vorgelegt hatte.

