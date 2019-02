CytoTools AG hat erfolgreich eine weitere Tranche der Wandelanleihe ausgegeben DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools AG hat erfolgreich eine weitere Tranche der Wandelanleihe ausgegeben 05.02.2019 / 12:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die CytoTools AG hat erfolgreich eine weitere Tranche der Wandelanleihe ausgegeben. * CytoTools erzielt einen Bruttoemissionserlös von 3,0 Mio. EUR * Deutscher institutioneller Investor mit hoher Affinität zum Branchenumfeld zielt darauf ab, CytoTools mittel- bis langfristig zu begleiten * Eine der geplanten Phase-III-Studie für DermaPro(R) ist damit finanziert Darmstadt, den 05. Februar 2019 - Die CytoTools AG (WKN: A0KFRJ; ISIN: DE000A0KFRJ1) hat erfolgreich eine weitere Tranche der Wandelanleihe auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. August 2017 emittiert. Die Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 3.000.000,00 ist in 30 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 eingeteilt. Die Laufzeit der unverzinsten Wandelanleihe beginnt am 05. Februar 2019, die Rückzahlung müsste - sollte bis dahin keine Wandlung stattgefunden haben - am 05. November 2019 erfolgen. Der Vorstand von CytoTools geht auf Grundlage der bislang geführten Gespräche mit dem Investor aber davon aus, dass dieser eine Wandlung präferiert. Der Emissionserlös soll insbesondere der weiteren Finanzierung der beiden für dieses Jahr geplanten klinischen Phase-III-Studien von DermaPro(R) in Europa dienen. Eine der Studien ist mit diesem Finanzierungsschritt gesichert und die Vorbereitungen können beginnen. Nachdem die laufende klinische Phase-II-Studie innerhalb des geplanten Zeitrahmens umgesetzt wird, geht der Vorstand davon aus, dass die Phase-III voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2019 starten kann. "Mit dem aktuell bereits weit fortgeschrittenen Stand zur weiteren Unternehmensfinanzierung sind die nächsten Schritte der Entwicklung unserer Produktpipeline sicher durchführbar", so Dr. Freyberg, Vorstand der CytoTools AG. "Die CytoTools hat in einem schwierigen Marktumfeld neben dem amerikanischen Fond einen weiteren institutionellen Investor aus Deutschland gewonnen, der die weitere Entwicklung der Gesellschaft mittel- bis langfristig begleiten möchte." Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (61 %) und CytoPharma GmbH (50 %). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyber@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de 05.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 772553 05.02.2019 ISIN DE000A0KFRJ1 AXC0195 2019-02-05/12:29