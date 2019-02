FRANKFURT (Dow Jones)--Sparkassenpräsident Helmut Schleweis gibt sich mit Blick auf eine Neuaufstellung der NordLB und dem benötigten Plazet aus Brüssel optimistisch. "Wenn ich keine Zuversicht hätte, wären die Chancen nicht größer", sagte der Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten.

Die Eigentümer der gebeutelten NordLB, mehrheitlich das Land Niedersachsen und die niedersächsischen Sparkassen, hatten am Samstag die öffentlich-rechtliche Auffanglösung des DSGV abgesegnet. Zudem kündigte die Bank an, einen Teil des faulen Schiffskreditportfolios an einen Investor zu verkaufen.

Wenn diese Risiken beseitigt seien, müsste es möglich sein, die Bank so aufzustellen, dass sie Geld verdiene, sagte Schleweis. Das Ergebnis muss von der EU-Kommission abgesegt werden. Es muss also eine Lösung her, die Brüssel nicht als Beihilfe wertet.

"Wir haben gewisse Ideen, von denen wir glauben, dass wir damit überzeugen können", sagte Schleweis. Wie der Zeitplan für die Ausarbeitung dieses Geschäftsmodells aussieht, wollte er nicht verraten.

