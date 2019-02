Zell am See-Kaprun (ots) - Das bekannte Format instaweekend feierte von 24. bis 27. Jänner 2019 mit der finalen 10. Ausgabe und 10 sport- und outdooraffinen Instagrammern ein großes Jubiläum



Bei der finalen Ausgabe des instaweekends im SalzburgerLand ging es von 24. bis 27. Jänner wieder nach Zell am See-Kaprun. Die top deutschsprachigen Influencer aus dem Outdoor- und Sportbereich waren im Hotel Das Falkenstein in Kaprun untergebracht. Das 10. Jubiläum des bekannten Formats war auch das reichweitenstärkste bis jetzt - allein die Teilnehmer erreichten über 2 Millionen Follower. Mit dabei waren zum Beispiel Roman Königshofer (@rawmeyn) mit 187.000 Followern oder Tom Klocker (@tomklockerphotography) mit 209.000 Followern.



Beim 10. instaweekend im SalzburgerLand ließ man sich neben dem abwechslungsreichen Programm von Freeriden über MysticMountain BBQ am Kitzsteinhorn und Ski & Brunch auf der Schmittenhöhe bis zu Schneeschuhwanderungen etwas ganz Besonderes einfallen: Alle bisherigen Teilnehmer dieses Formats wurden zu einer großen Jubiläumsparty eingeladen. Mit allen Influencern wurde im Restaurant Margarethenstein in Kaprun gefeiert und viel über die Erlebnisse aus den vergangenen Formaten gesprochen. Ob Freeriden, Skitouren, Helikopterrundflüge, Lamatrekkings und natürlich auch gutes Essen und viel Entspannung - die Influencer sammelten an den Insta-Wochenenden einzigartige Erfahrungen und schossen perfekte Motive, die sie mit ihrer Community und der Welt teilten. Das mittlerweile sehr bewährte Format gemeinsam mit SalzburgerLand Tourismus ist zum Vorzeige-Beispiel für erfolgreiches Influencermarketing geworden. Und bei dieser 10. Ausgabe waren so viele reichweitenstarke Influencer dabei wie noch nie zuvor. Ob der Werbe-Rekord vom Jänner 2018 erneut übertroffen wird, wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Damals war das 3. instaweekend in Zell am See-Kaprun das erfolgreichste überhaupt im gesamten SalzburgerLand. Innerhalb eines Monats wurden 380.000 Likes auf die geposteten zellkaprun Fotos verzeichnet.



Der Österreicher Sebastian Scheichl (@Zeppaio) nahm bereits zum 2. Mal beim instaweekend in Zell am See-Kaprun teil.



"Es macht großen Spaß bei so einem Format dabei zu sein und das schöne Zell am See-Kaprun zu erkunden und mit meinen Followern zu teilen. Das Programm war wieder sehr abwechslungsreich. Durch die enorme Vielfalt, die die Region bietet, haben wir immer tolle Möglichkeiten verschiedenste Motive zu fotografieren. Dieses Mal war es durch das Jubiläum noch einmal besonders, weil wir viele andere Influencer kennenlernen und teilweise wiedersehen konnten. Gerade auch der Austausch mit anderen macht dieses Format aus. Jeder fängt die Erlebnisse und die Natur auf seine Art und Weise ein und so präsentieren wir die Region von ihrer ganzen Vielfalt unseren Followern."



"Instagram hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Kanal in unseren digitalen Marketingaktivitäten entwickelt. Allein in Deutschland wird die Plattform von über 15 Millionen Personen durchschnittlich mehr als eine halbe Stunde jeden Tag genutzt. Mit unserem instaweekend inspirieren wir diese Zielgruppe mit einzigartigen Bildern aus Zell am See-Kaprun und begeistern sie, selbst einen Winterurlaub in der Region zu verbringen." ergänzt Patrick Riedlsperger, verantwortlich für das Digitale Marketing bei Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH.



Die großartigen Ergebnisse des 10. instaweekends in Zell am See-Kaprun sind über den Hashtag myinstaweekend aufrufbar. Zudem finden sich viele Inhalte auf den Kanälen der Influencer:



Teilnehmer:



- @rawmeyn, Roman Königshofer, 187k Follower - @manueldietrichphotography, Manuel Dietrich, 236k Follower - @zeppaio, Sebastian Scheichl, 139k Follower - @patheight, Niko Brinkmann, 62k Follower - @magdalenamst, Magdalena Mittersteiner, 93k Follower - @david_herzig, David Herzig, 35,6k Follower - @tomklockerphoto, Tom Klocker, 209k Follower - @sieklas, Niklas Siemens, 102k Follower - @angeliquelini, Angelique Vochezer, 61,4k Follower - @visitaustria, Lisa Eiersebner, 254k Follower



