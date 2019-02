Merck KGaA: Merck und GSK vereinbaren Zusammenarbeit in der Immunonkologie DGAP-Ad-hoc: Merck KGaA / Schlagwort(e): Kooperation Merck KGaA: Merck und GSK vereinbaren Zusammenarbeit in der Immunonkologie 05.02.2019 / 12:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Merck KGaA und GlaxoSmithKline plc (GSK) werden auf dem Gebiet der Immunonkologie eng zusammenarbeiten. Die Kooperation betrifft das von Merck entwickelte bifunktionale Fusionsprotein M7824. Dieses befindet sich derzeit in der klinischen Entwicklung und zielt auf die Behandlung verschiedener, schwer behandelbarer Krebsarten ab. Merck wird eine Vorauszahlung in Höhe von 300 Millionen EUR von GSK erhalten sowie potentielle Zahlungen von bis zu 500 Millionen EUR bei Erreichen bestimmter Meilensteine in der Entwicklung. Merck hat darüber hinaus Anspruch auf weitere Zahlungen von bis zu 2,9 Milliarden EUR, abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine hinsichtlich Zulassung und Vermarktung. Insgesamt beträgt der potenzielle Wert der Vereinbarung bis zu 3,7 Milliarden EUR. Beide Unternehmen werden M7824 gemeinsam entwickeln und vermarkten. Alle Gewinne und Kosten aus der Vereinbarung werden weltweit zu gleichen Teilen aufgeteilt. Insgesamt laufen bezüglich M7824 derzeit acht klinische Entwicklungsprogramme von hoher Priorität oder werden voraussichtlich 2019 gestartet, darunter Studien bei nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom und Tumoren des Gallentrakts. Kontakt: Friederike Segeberg, Leiterin Media Relations 05.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 72 - 6328 Fax: +49 (0)6151 72 - 3183 E-Mail: friederike.segeberg@merckgroup.com Internet: www.merck.de ISIN: DE0006599905 WKN: 659990 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 772413 05.02.2019 CET/CEST ISIN DE0006599905 AXC0206 2019-02-05/12:54