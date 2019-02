Wien (www.anleihencheck.de) - Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), gibt im kommenden Herbst seinen Posten ab, berichten die Experten von "FONDS professionell".Der Noch-EZB-Chef habe in seiner Amtszeit Notenbank-Geschichte geschrieben: Er habe die Nullzinspolitik mit dem neuen Instrument der Anleihekäufe kombiniert und auf dem Höhepunkt der Euro-Krise zudem in einer historischen Rede versprochen, alles zu tun, um die Gemeinschaftswährung zu retten. "Seine nachdenkliche und ruhige Art hat den Märkten gut getan", urteile Gottfried Urban, Vorstand der Bayerische Vermögen AG in München. ...

