FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen ziehen am Dienstagmittag kräftig an. Grund ist eine Kombination guter Unternehmenszahlen von der Berichtssaison und die Revision der Einkaufsmanager-Indizes. "Vor allem beim Composite-PMI für Europa und einzelnen Problemländern wie Frankreich ist es nicht zur befürchteten Abwärtsrevision gekommen", so ein Händler. Stattdessen seien die Daten sogar einen Tick besser. Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 11.309 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 1 Prozent auf 3.196 Punkte.

Infineon hat der Schwäche der Autobranche und der Abschwächung der Konjunktur in China im ersten Geschäftsquartal noch getrotzt, äußert sich mit Blick auf die weitere Entwicklung aber vorsichtiger und fährt seine Investitionen in den nächsten Monaten etwas zurück. Im saisonal schwächeren Zeitraum Oktober bis Dezember verbuchte der Chiphersteller einen operativen Gewinn (Segmentergebnis) von 359 Millionen Euro - 15 Millionen mehr als erwartet. Infineon gewinnen 1,1 Prozent.

Der Ölkonzern BP hat von guten Geschäften in allen Segmenten profitiert. Die Briten erzielten im vierten Quartal wieder einen Gewinn und übertrafen die Erwartungen der Analysten. Die Aktiva-Verkäufe will BP in den kommenden zwei Jahren fortsetzen, was an der Börse positiv gesehen wird. BP ziehen gleich um 5,2 Prozent, der Öl-Sektor legt um 1,9 Prozent zu.

Letterone unterbreitet Gebot für Dia

Nachdem die Aktie von Dia vor einem Jahr noch bei 4 Euro notierte, kostete sie am Vortag nur noch 43 Cents. Dies zeigt, zumindest am Kurs, die Misere des spanischen Lebensmitteldiscounters. Nun will der Investor Letterone, der knapp 30 Prozent an dem Unternehmen hält, DIA vollständig übernehmen und dann sanieren. Geboten wird 0,67 Euro je Dia-Aktie, diese springt um 62 Prozent auf 0,70 Euro nach oben.

Nach Quartalszahlen geht es für die Aktie von Pandora um 11,4 Prozent aufwärts. Allerdings ist man sich an der Börse nicht sicher, ob es sich nur um einen "dead-cat-bounce" handelt, oder mehr. Positiv überrascht klar der Gewinn im 4. Quartal, der von Kosteneinsparungen profitierte, so ein Markteilnehmer. Auf der anderen Seite wertet er den 2019er Ausblick negativ, hier liege der Konsens deutlich darüber.

iPhone-Zulieferer AMS erreicht Markterwartung nicht

Die Zahlen des iPhone-Zulieferers AMS überzeugen nicht. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 34 Prozent an, Analysten hatten in der Spitze jedoch mit bis zu plus 38 Prozent gerechnet. Für das erste Quartal 2019 erwartet AMS "aufgrund des ungünstigeren Endmarktumfelds" einen Umsatz von 350 bis 390 Millionen Dollar, was leicht unter der Analystenerwartung von 380 Millionen Dollar liegt. Zudem hat das Unternehmen die Dividende gestrichen. Die Aktie bricht um 13 Prozent ein.

Die Hannover Rück (minus 0,8 Prozent) hat ihr Jahresgewinnziel trotz eines hohen Schadensaufkommens im Schlussquartal erreicht. Zudem bekräftigte der Rückversicherer seine Prognose für das laufende Jahr. Mit der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar zeigte sich das Unternehmen zufrieden. Brenntag profitieren von einer doppelten Hochstufung aus dem Hause der Credit Suisse und steigen um 3,9 Prozent.

Zudem hat Qiagen (minus 1,2 Prozent) Zahlen vorgelegt. "Das 4. Quartal überzeugt mich nicht", so ein Marktteilnehmer. Der Umsatz habe den Konsens um 2 Prozent verfehlt, die Marge sei leicht unter der Erwartung ausgefallen. Allein der bereinigte Gewinn je Aktie habe geliefert. Der Ausblick lese sich etwas pessimistischer als der Konsens, so das es hier bei den Schätzungen der Analysten nach unten gehen könne. Bryan Garnier hält indes an der Kaufempfehlung fest.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.195,81 0,97 30,61 6,48 Stoxx-50 2.941,98 1,05 30,61 6,59 DAX 11.308,93 1,18 132,35 7,10 MDAX 24.020,29 0,96 229,18 11,27 TecDAX 2.598,61 1,62 41,48 6,06 SDAX 10.620,71 0,73 76,84 11,69 FTSE 7.132,52 1,40 98,39 4,55 CAC 5.051,15 1,02 50,96 6,77 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,19 0,02 -0,05 US-Zehnjahresrendite 2,73 0,01 0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32 Uhr Mo, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1415 -0,19% 1,1426 1,1429 -0,4% EUR/JPY 125,51 -0,14% 125,53 125,77 -0,2% EUR/CHF 1,1431 +0,16% 1,1411 1,1407 +1,6% EUR/GBP 0,8776 +0,08% 0,8759 0,8747 -2,5% USD/JPY 109,96 +0,04% 109,86 110,04 +0,3% GBP/USD 1,3005 -0,26% 1,3044 1,3066 +1,9% Bitcoin BTC/USD 3.424,05 +0,37% 3.416,05 3.414,87 -7,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,94 54,56 +0,7% 0,38 +20,2% Brent/ICE 62,82 62,51 +0,5% 0,31 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,93 1.312,17 +0,1% +1,76 +2,4% Silber (Spot) 15,87 15,87 0% 0 +2,4% Platin (Spot) 821,66 821,00 +0,1% +0,66 +3,2% Kupfer-Future 2,81 2,79 +0,4% +0,01 +6,7% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2019 06:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.