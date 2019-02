Der ATX ist wieder auf 3000. Spannend ist es in Deutschland heute. Und dies mal nicht nur wegen WireCard (da mischt ja auch ein Österreicher federführend mit, WireCard hat jetzt übrigens die 4 höchsten Tagesumsätze im DAX 2019), sondern wegen Wirtschaftsminister Altmaier. Er will mit einem Maßnahmenpaket Deutschlands Industrie in Zeiten globaler Krisensignale zukunftsfester machen. Dies via "Nationale Industriestrategie 2030", um Konzernen wie Siemens, den Autoherstellern, Thyssen, Deutsche und BASF (Namen lt "Welt") verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten. Als Beobachter von aussen finde ich, dass das überfällig ist. Wie auch in Österreich.WireCard ( Akt. Indikation: 129,41 /129,44, 4,88%) Im wikifolio ...

