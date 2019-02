Die ehemaligen Superstars gehören dann in die Wundertüte, wenn sie mindestens 50 % und im Extremfall auch 75 % verloren haben. Darin liegt in der Regel die besondere Chance einer Turnaround-Spekulation und das neueste Mitglied heißt Kraft Heinz. Kraft steht für Ketchup und ist immer noch der größte Lebensmittelproduzent. Zwei illustre Großaktionäre gehören dazu, der größte Investor Brasiliens und der größte Investor der USA. Aber Kraft müsste rund 20 Mrd. $ abschreiben auf Werte in der Bilanz, die nicht das eigentliche Betriebsregebnis berühren, sondern Wertansätze von Produkten bzw. Beteiligungen. Darin liegt der Schlüssel. Das kostete die Aktie am Donnerstag vergangener Woche zeitweise 25 % und gegenüber den früheren Spitzenkursen sind es mehr als die Hälfte. Die anderen sind General Electric und auch Under Amour und einer der jüngsten: NVidia aus der Tech-Szene. In allen Fällen ist ziemlich sicher: Alle werden umgebaut, neu strukturiert und das Comeback zum Erfolg ist sicher. Wie lange dauert so etwas? Ein bis zwei Jahre muss man rechnen, aber es geht auch schneller. Aktueller Fall Kraft: Auf der Basis 35 ist Kraft nur noch 44 Mrd. $ wert und damit schon fast ein Schnäppchen. Aber: Die Nächsten kündigen sich schon an. Darüber demnächst mehr.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info