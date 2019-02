Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo B nach Zahlen von 200 auf 185 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Schlagkraft im Lkw-Geschäft habe enttäuscht, während die von der anhaltend robusten Konjunktur in China abhängigen Baumaschinen erwartungsgemäß abgeschnitten hätten, schrieb Analyst Graham Phillips in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte zwar seine Erwartungen, lobte jedoch die Sonderdividende. Mit ihr setzte der Hersteller einen neuen Trend, dem womöglich auch andere schwedische Wettbewerber und Anbieter aus den USA folgten./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 15:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-02-05/13:23

ISIN: SE0000115446