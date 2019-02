Papst Franziskus und der Großimam von al-Azhar, Dr. Ahmed al-Tayyeb, haben die historische Erklärung von Abu Dhabi unterzeichnet ein Dokument über menschliche Bruderschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190205005532/de/

Pope Francis and Grand Imam of Al Azhar Sign Historic Abu Dhabi Declaration for World Peace and Living Together (Photo: AETOSWire)