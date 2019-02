Im Allgemeinen bieten Lithium-Ionen-Technologien eine gute Speicheroption für heutige Pkws. Bei Nutzfahrzeugen vom Stadtlieferwagen bis hin zu Großbussen hat die Elektrifizierung sehr viel mit der Auslegung des Batteriepacks entsprechend der spezifischen Fahrprofile zu tun. Lieferwagen und vor allem Busse haben ein vorhersagbareres Fahrprofil, das sich von Pkws etwas unterscheidet. Für Pkws gilt die primäre Überlegung der Reichweite, dann der Leistung und der Ladezeit/Schnellladeoption. Diese Faktoren bewirken, dass die Batterie größer ist als es für den täglichen Fahrzyklus erforderlich wäre. Für die überdimensionierte Batterie ist es leicht, das Fahrzeug mit der erforderlichen Leistung und Energiedichte zu versorgen, die für häufige Beschleunigungs- und Bremsenergierückgewinnung erforderlich sind.

Nutzfahrzeuge sind in diesem Punkt anders. Da sie als Investition betrachtet werden, sind Beschleunigung oder Spitzenleistung für Käufer nicht ausschlaggebend. Hier spielt es vielmehr eine Rolle, täglich die volle Reichweite abzudecken sowie eine langlebige Energiespeicherlösung zu haben, die die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) so niedrig wie möglich hält. Das Fahrverhalten lässt sich vom Betreiber definieren. Ein typisches Beispiel hierfür ist der EQ6100-Stadtbus-Standardfahrzyklus (Bild 1). Zusätzlich sind bei Nutzfahrzeugen hinsichtlich der Batteriegröße auch zusätzlicher Energiebedarf (Heizung, Klimaanlage oder Beleuchtung), der Umgebungstemperaturbereich, Ladezeiten und Garantiedauern zu berücksichtigen.

Supercap vs. Batterie

Um alle Arten der Energiespeicherung zu berücksichtigen, sollten sowohl Superkondensatoren als auch Batterien Berücksichtigung finden, allerdings in verschiedenen Anwendungsfällen. Superkondensatoren kommen eher bei hohen erforderlichen Leistungsdichten zum Einsatz, während Batterien für hohe Energiedichte stehen. Der grundlegende Unterschied liegt im Lade- und Entlademechanismus. Bei Supercaps erfolgt dies mithilfe eines elektrostatischen Prozesses, bei Batterien jedoch elektrochemisch. Elektrostatische Ladungsbewegungen ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Ladezyklen bis zu 0 V und Ladezeiten im Sekundenbereich.

Hybrid-Speichersysteme

Hybrid-Energiespeichersysteme aus Superkondensator und Batterie kommen in der Industrie seit langem zum Einsatz, um die Lebensdauer von Primärbatterien und wiederaufladbaren Batterien zu erhöhen. Bei Anwendungen mit intelligenten Messgeräten lässt sich die Lebensdauer der Primärbatterie um das Vierfache verlängern, wenn ein Superkondensator mit entsprechender Größe parallelgeschaltet wird, um die hohen Spitzenimpulsströme während der Kommunikationssequenz des Zählerablesens zu verarbeiten.

Der gleiche Ansatz gilt auch für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicle, EV), um entweder die Batterielebensdauer ...

